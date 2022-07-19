Жительница Новосибирска насмерть забила свою собутыльницу

Ссора двух подруг завершилась убийством в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного полицейского управления.

Две женщины распивали алкоголь в одном из домов частного сектора на улице Успенского. В какой-то момент между ними развязался конфликт, который перерос в драку. В результате одна из собутыльниц избила свою оппонентку руками и ногами, а затем выволокла ее в сарай, где пострадавшая и скончалась. Спустя время злоумышленница зашла проверить подругу и обнаружила, что та скончалась. Тело она перетащила к одной из усадеб, а от вещей избавилась.

Труп женщины обнаружили соседи. Они обратились в полицию. На след подозреваемой вывела поисковая собака.