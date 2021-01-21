Жительница Новороссийска получила срок за истязания сына

Об этом случайно узнали соседи. Они увидели, что ребенок содержится в антисанитарных условиях, а сам он весь в синяках и ссадинах.

Ребенка изъяли из семьи и доставили в больницу. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

«Суд поддержал эту позицию и приговорил Валентину Гусейнову к трем годам и одному месяцу исправительной колонии общего режима», — рассказали в прокуратуре Краснодарского края