Жительница Новороссийска получила срок за истязания сына
Жительница Новороссийска получила три года тюрьмы за избиения шестилетнего сына. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Об этом случайно узнали соседи. Они увидели, что ребенок содержится в антисанитарных условиях, а сам он весь в синяках и ссадинах.
Ребенка изъяли из семьи и доставили в больницу. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
«Суд поддержал эту позицию и приговорил Валентину Гусейнову к трем годам и одному месяцу исправительной колонии общего режима», — рассказали в прокуратуре Краснодарского края