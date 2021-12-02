Жительница Ноябрьска попалась на уловки мошенников во время покупки обуви

Жительница Ноябрьска попыталась купить обувь, однако наткнулась на мошенников. Она перевела злоумышленникам деньги, однако так и не дождалась своей покупки. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Понравившуюся обувь пострадавшая увидела в социальных сетях. Она написала продавцу, который на самом деле был мошенником. Он попросил предоплату в размере 3050 рублей. После того, как деньги были списаны, злоумышленник перестал выходить на связь.

Женщина написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.