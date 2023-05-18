Криминал 18 мая 2023, 17:00 Жительница Нижнего Тагила зарезала прохожего из-за шумного поведения

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Жительницу Нижнего Тагила Свердловской области приговорили к сроку за то, что она зарезала шумного. прохожего. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета по региону.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения увидела прохожего, который шумно разговаривать и матерился. Тогда злоумышленница зашла к себе домой, взяла нож и несколько раз ударила им оппонента. От полученных травм мужчина погиб. В результате нападавшую приговорили к заключению сроком на девять лет в исправительной колонии общего режима.