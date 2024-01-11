Криминал 11 января 2024, 15:28 Жительница Нижнего Новгорода убила мужа ножом во время семейной ссоры

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В Нижнем Новгороде правоохранители завели уголовное дело по факту убийства 39-летнего мужчины его супругой. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК по региону.

По данным следствия, во время семейной ссоры женщина ударила мужа ножом, от чего потерпевший скончался на месте.

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Подозреваемая полностью признала свою вину. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.