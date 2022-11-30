Криминал 30 ноября 2022, 13:54 Жительница Нижнего Новгорода пострадала от мошенника при покупке елки в интернете

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Мошенник обманул женщину из Нижнего Новгорода, которая собиралась купить новогоднюю елку через интернет. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным следствия, она нашла продавца в Сети и перевела ему предоплату за товар в размере 14,2 тысячи рублей. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

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После этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, идут поиски мошенника.

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