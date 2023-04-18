18 апреля 2023, 23:04
Жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам свыше 13 миллионов рублей
Жительница Нижнего Новгорода перевела телефонным мошенникам свыше 13 миллионов рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные регионального ГУ МВД.
Злоумышленники позвонили 58-летней пострадавшей и заявили, что неизвестные якобы пытаются взять кредиты в банках на ее имя. Звонившие убедили женщину взять два кредита на сумму в 4,8 миллиона рублей, а после передать им личные накопления в размере 102 тысяч долларов. Суммарно женщина отдала 13,2 миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
Мошенничество
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