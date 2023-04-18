Криминал 18 апреля 2023, 23:04 Жительница Нижнего Новгорода перевела мошенникам свыше 13 миллионов рублей

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Жительница Нижнего Новгорода перевела телефонным мошенникам свыше 13 миллионов рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные регионального ГУ МВД.

Злоумышленники позвонили 58-летней пострадавшей и заявили, что неизвестные якобы пытаются взять кредиты в банках на ее имя. Звонившие убедили женщину взять два кредита на сумму в 4,8 миллиона рублей, а после передать им личные накопления в размере 102 тысяч долларов. Суммарно женщина отдала 13,2 миллиона рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.