Жительница Нижнего Новгорода оставила двоих детей в ванной и ушла. Один ребенок погиб | 360°

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Жительница Нижнего Новгорода оставила двоих детей в ванной и ушла. Один ребенок погиб

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Жительница Нижнего Новгорода может попасть в психиатрическую больницу. Женщина налила ванную, поместила туда двоих детей своей подруги и оставила их без присмотра. В результате один ребенок погиб. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на пресс-службу Советского районного суда.

Ситуация произошла 15 сентября. Мать детей попросила свою подругу присмотреть за ними. Родительнице понадобилось отлучиться в роддом.

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Женщина решила искупать детей. Она набрала ванную и поместила их туда, после чего покинула квартиру. По возвращении женщина обнаружила, что один из детей погиб.

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Сотрудники органов возбудили уголовное дело. Женщина может отправиться в психиатрическую больницу, передал сайт kp.ru.

Убийства

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