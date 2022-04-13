Жительница Нижнего Новгорода нашла часы за 150 тысяч и стала подозреваемой

Жительница Нижнего Новгорода, которая нашла в клубе люксовые швейцарские часы стоимостью 150 тысяч рублей, стала подозреваемой по уголовному делу.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, в марте житель Нижнего Новгорода обратился в полицию по поводу пропажи дорогих часов в ночном клубе.

В связи с чем было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования полицейские вышли на 24-летнюю девушку, которая, найдя дорогую вещь, оброненную хозяином в клубе, решила его не разыскивать, а сдала часы в ломбард.

Теперь она рискует отправиться в колонию на пять лет.