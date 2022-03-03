Жительница Нижегородской области уличила сожителей в краже украшений с помощью видеокамер

Жительница Нижегородской области установила в квартире видеокамеры. С их помощью она обнаружила, что ее сожитель украл из квартиры фамильное серебро и драгоценности. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Пострадавшая написала заявление в полицию Нижегородского района. Женщина пожаловалась на то, что из ее квартиры постоянно пропадали драгоценности. Установив камеры видеонаблюдения, женщина обнаружила, что украшения ворует ее сожитель. Ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Полицейские разыскивают злоумышленника.