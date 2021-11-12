Жительница Надыма прописала в своей квартире 20 мигрантов

Жительница Надыма незаконно регистрировала в своей квартире мигрантов и россиян. В результате у нее прописались 20 человек. Об этом сообщило издание «Пульс Севера» со ссылкой на окружную прокуратуру.

По данным «Ямал-региона», суд назначил штраф в размере оплаты, которую она получила от нелегалов. Уголовное дело закрыли, так как обвиняемая сотрудничала со следствием.

«Местная жительница, имеющая в собственности квартиру, умышленно незаконно осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания и по месту проживания 20 иностранных граждан», — рассказали в прокуратуре

Всего она получила 54 тысячи рублей.