Жительница Надыма напала на сотрудника полиции

Полицейский попытался задержать жительницу Надыма, однако в ответ на это женщина на него набросилась. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Ситуация произошла 28 ноября. Местная жительница обратилась в полицию с просьбой утихомирить соседку, которая в течение ночи устраивала шумное застолье.

Злоумышленницу задержали и отвезли в полицейский участок. В какой-то момент она дала сотруднику полиции пощечину и ударила его своей головой в лицо. Женщину обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.