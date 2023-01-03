Криминал 03 января 2023, 13:28 Жительница Москвы задушила новорожденного сына в своей квартире Прокуратура Москвы: в квартире жилого дома на улице Твардовского обнаружили тело младенца РИА «Новости»

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Тело месячного ребенка нашли утром во вторник, 3 января, в квартире жилого дома на улице Твардовского. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Фото: прокуратура Москвы

В ведомстве уточнили, что младенец родился 29 дней назад. На момент происшествия в квартире находились его отец и 30-летняя мать. В полицию о смерти внука заявила бабушка. Мать младенца успела покинуть место убийства, но ее местонахождение вычислили.

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Установление обстоятельств и причины произошедшего контролирует прокуратура Москвы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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По информации РЕН ТВ, правоохранители подозревают, что ребенка задушила собственная мать. По факту убийства проводится следственная проверка.

В конце декабря жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве трех детей. Ее погибшим сыновьям было 10 и 15 лет, а дочери — пять месяцев.