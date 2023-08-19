Криминал 19 августа 2023, 20:07 Жительница Москвы выманила у участника СВО почти два миллиона рублей Mash: москвичка обманом забрала у участника СВО выплаты по ранению почти на 2 млн РИА «Новости»

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Порядка двух миллионов рублей лишился участник СВО после попытки завязать отношения с девушкой в приложении для знакомств. Как сообщил Telegram-канал Mash, он уже написал на женщину заявление в полицию.

По данным канала, 35-летний мужчина познакомился с обманувшей его девушкой во время реабилитации после ранения. При первой же встрече рассказал ей о крупной выплате, которую та предложила отдать ей на хранение. Военнослужащий согласился и перевел новой знакомой порядка 850 тысяч рублей.

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Затем девушка предложила мужчине помочь в приобретении машины — он отправил ей еще миллион рублей. Как только это произошло, отношения в паре испортились, а москвичка в итоге призналась, что потратила деньги сама.

После выписки из больницы участник СВО попытался вернуть у девушки вещи и деньги. Вместо этого мужчина получил очередную травму ноги — москвичка переехала ее машиной.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве против 77-летней пенсионерки, которую злоумышленники убедили в смертельной болезни. За излечение они потребовали около 250 тысяч рублей.