Жительница Москвы попыталась купить волка и лишилась десятков тысяч рублей

Попытка купить волчонка стоила москвичке почти 50 тысяч рублей. Женщина перевела питомнику деньги, но животное так и не увидела, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Приобрести маленького волка жительница столицы собралась еще летом. Для этого она связалась по телефону с питомником Z и заказала волчонка. На указанную банковскую карту покупательница перевела 46 тысяч рублей.

Волчонка москвичка ждет до сих пор, как и ушедших в никуда денег. Продавец диких животных на связь не выходит.

Полиция начала проверку случившегося.