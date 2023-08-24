Криминал 24 августа 2023, 11:34 Жительница Москвы ограбила курьера прямо под камерой подъезда Прокуратура Москвы: девушка ограбила курьера на Большой Андроньевской улице РИА «Новости»

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Девушка украла личные вещи курьера у подъезда на Большой Андроньевской улице. Об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, курьер службы доставки оставил велосипед с сумкой у подъезда, отправившись с заказом в квартиру получателя. В это время женщина подошла к велосипеду и открыла сумку на багажном отделении. Она украла портмоне с документами и личными вещами получателя. Ущерб составил около семи тысяч рублей.

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Преступление записали камеры видеонаблюдения, что помогло быстро найти злоумышленницу. Из-за кражи сумки против нее возбудили новое уголовное дело.

Уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), с утвержденным Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Пресс-служба столичной прокуратуры

В ведомстве уточнили, что 22-летняя девушка уже имела судимость за организацию азартных игр и уголовное преследование за вымогательство.

Ранее курьера заподозрили в краже электровелосипедов на 1,2 миллиона рублей в Москве.