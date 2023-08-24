24 августа 2023, 11:34
Жительница Москвы ограбила курьера прямо под камерой подъезда
Прокуратура Москвы: девушка ограбила курьера на Большой Андроньевской улице
Девушка украла личные вещи курьера у подъезда на Большой Андроньевской улице. Об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, курьер службы доставки оставил велосипед с сумкой у подъезда, отправившись с заказом в квартиру получателя. В это время женщина подошла к велосипеду и открыла сумку на багажном отделении. Она украла портмоне с документами и личными вещами получателя. Ущерб составил около семи тысяч рублей.
Реклама
Преступление записали камеры видеонаблюдения, что помогло быстро найти злоумышленницу. Из-за кражи сумки против нее возбудили новое уголовное дело.
Уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), с утвержденным Таганской межрайонной прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.
Пресс-служба столичной прокуратуры
В ведомстве уточнили, что 22-летняя девушка уже имела судимость за организацию азартных игр и уголовное преследование за вымогательство.
Ранее курьера заподозрили в краже электровелосипедов на 1,2 миллиона рублей в Москве.
Кражи
Москва 2023
Реклама
Реклама