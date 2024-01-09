Криминал 09 января 2024, 16:30 Жительница Магнитогорска предстанет перед судом за избиение подруги до смерти

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В Челябинской области суд рассмотрит дело жительницы Магнитогорска, которая обвиняется в избиении своей подруги до смерти из-за сплетен. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, летом 2023 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения пришла к своей подруге. Она избила потерпевшую ногами по голове, от полученных травм та скончалась спустя полтора месяца в больнице.

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Отмечается, что поводом для конфликта стали сплетни, которые якобы распускала погибшая.