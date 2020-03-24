Жительница Магадана заступилась за насильника своей дочери
Фигурантом уголовного дела стал 36-летний местный житель, сообщили в пресс-службе СК РФ по Магаданской области. Его обвинили по нескольким статьям, в том числе в изнасиловании.
Следствие выяснило, что с 2010 по 2019 годы мужчина неоднократно совершал развратные и насильственные действия в отношении дочери своей сожительницы и надругался над ребенком.
«Мать несовершеннолетней склоняла ее к изменению показаний в пользу обвиняемого», — рассказали в ведомстве о ходе расследования.
Чтобы защитить интересы ребенка, следователь решил отвести женщину от участия в деле в качестве представителя девочки.Пострадавшей потребовалась помощь психолога. Сейчас девочка проходит медико-социальную реабилитацию.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.