Жительница Магадана заступилась за насильника своей дочери

В Магадане мужчина девять лет издевался над своей падчерицей и насиловал ее. Во время следствия мать девочки убеждала ребенка изменить показания: она хотела защитить сожителя.

Фигурантом уголовного дела стал 36-летний местный житель, сообщили в пресс-службе СК РФ по Магаданской области. Его обвинили по нескольким статьям, в том числе в изнасиловании.

Следствие выяснило, что с 2010 по 2019 годы мужчина неоднократно совершал развратные и насильственные действия в отношении дочери своей сожительницы и надругался над ребенком.

«Мать несовершеннолетней склоняла ее к изменению показаний в пользу обвиняемого», — рассказали в ведомстве о ходе расследования.

Чтобы защитить интересы ребенка, следователь решил отвести женщину от участия в деле в качестве представителя девочки.Пострадавшей потребовалась помощь психолога. Сейчас девочка проходит медико-социальную реабилитацию.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.