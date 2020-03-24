    24 марта 2020, 08:49

    Жительница Магадана заступилась за насильника своей дочери

    Александра Ломейко

    В Магадане мужчина девять лет издевался над своей падчерицей и насиловал ее. Во время следствия мать девочки убеждала ребенка изменить показания: она хотела защитить сожителя.

    Фигурантом уголовного дела стал 36-летний местный житель, сообщили в пресс-службе СК РФ по Магаданской области. Его обвинили по нескольким статьям, в том числе в изнасиловании.

    Следствие выяснило, что с 2010 по 2019 годы мужчина неоднократно совершал развратные и насильственные действия в отношении дочери своей сожительницы и надругался над ребенком.

    «Мать несовершеннолетней склоняла ее к изменению показаний в пользу обвиняемого», — рассказали в ведомстве о ходе расследования.

    Чтобы защитить интересы ребенка, следователь решил отвести женщину от участия в деле в качестве представителя девочки.Пострадавшей потребовалась помощь психолога. Сейчас девочка проходит медико-социальную реабилитацию.

    Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.