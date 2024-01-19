Криминал 19 января 2024, 14:17 Жительница Луганска созналась силовикам в сотрудничестве с ВСУ ФСБ задержала женщину в ЛНР за сбор информации о военных объектах ВС России

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Силовики задержали жительницу Луганска, которая сотрудничала с Вооруженными силами Украины. Она созналась в том, что собирала информацию об объектах российских военных и наводила удары. Видео допроса опубликовал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Женщина познакомилась с будущим куратором в одном из чатов. Узнав, что та жила в Луганске, незнакомец сам вышел на связь. По наводящим вопросам она поняла, что собеседник работал на ВСУ, но продолжила с ним общаться, снимать на камеру используемые российскими военными объекты, пересылать снимки и карты.

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«Называла объекты, которые использовались для военных. Точно помню, как началась моя деятельность фото и видео-фиксатора. <…> Осознала, когда уже начались прилеты», — сказала она.

Уголовное дело возбудили по статье 276 УК России «Шпионаж». Операцию по поимке подозреваемой провели сотрудники УФСБ России по ЛНР совместно с управлением по Южному военному округу.

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