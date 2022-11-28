Криминал 28 ноября 2022, 18:06 Жительница Ленобласти угнала машину и попала на ней в ДТП через 200 км

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Жительница Ленинградской области угнала автомобиль, однако попала в аварию во время поездки по КАД. Об этом сообщил mk.ru.

С заявлением в полицию обратилась 31-летняя женщина из Сланцев. Она рассказала, что неизвестный похитил ее автомобиль Lifan Maiwei, который находился на улице Максима Горького. Под подозрение попала 40-летняя злоумышленница. Обнаружить ее удалось в ночь на 28 ноября. Выяснилось, что угонщица проехала 200 километров, после чего попала в ДТП на КАД.

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Автомобиль направили на спецстоянку, а женщину задержали сотрудники полиции, написала Neva.Today.

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