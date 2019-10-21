Жительница Ленобласти ударила мужчину ножом и пыталась скрыться
58-летнюю жительницу города Отрадное задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, женщина ударила мужчину ножом в ходе конфликта. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УВО.
17 октября между 58-летней жительницей города Отрадное в Ленинградской области и потерпевшим мужчиной произошел конфликт. В итоге она нанесла оппоненту проникающее ножевое ранение и попыталась скрыться.
18 октября наряд Росгвардии задержал женщину и передал сотрудникам полиции.