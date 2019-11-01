Жительница Ленобласти пырнула собутыльника ножом и пришла с повинной

По данным издания, 30 октября в одну из больниц Кудрово попал молодой человек с ножевым ранением. Оказалось, что он распивал спиртные напитки с малоизвестными женщинами и во время ссоры с одной из них получил в живот удар ножом.

О случившемся рассказала сама нападавшая. Она пришла к полицейским с повинной и созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело.