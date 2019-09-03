Жительница Ленобласти попыталась провезти через границу около 12 кг парфюма

Женщина прибыла на таможенный пост МАПП «Ивангород» на легковом автомобиле. Во время осмотра таможенники нашли товар, подлежащий декларированию. Товар находился в технологических полостях, скрытых от посторонних глаз. Его обнаружили только после снятия пластикового органайзера. Под полом багажного отделения нашли 41 коробку с духами и косметическими средствами общим веслом около 12 килограммов.

Женщина объяснила, купила этот товар во время поездки на пароме в качестве подарков для родственников. По ее словам, покупка обошлась в три тысячи евро. Коробку она спрятала из-за утери чеков. Женщина добавила, что не знала о допустимых нормах провоза и побоялась, что будет превышение.

Таможенники, исходя из характера и количества товара, пришли к выводу, что женщина провозила парфюмерию не для личного пользования. Таким образом она совершила административное правонарушение. Ей грозит штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров.