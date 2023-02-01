01 февраля 2023, 17:02
Жительница Ленинградской области погибла во время распития алкоголя
Жительница Выборгского района Ленинградской погибла от ножевого ранения во время распития алкоголя. Об этом сообщило сетевое издание «Петроград».
Во вторник, 31 января, полицейские получили обращение о поножовщине. Прибыв на место, сотрудники органов обнаружили труп 23-летней девушки. В квартире находились ее сожители — 52-летний мужчина и 44-летняя женщина. Выяснилось, что в этот день они совместно распивали алкоголь.
Реклама
Сожителей погибшей девушки задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство», написали Nation News.
Убийства
Реклама
Реклама