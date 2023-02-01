Криминал 01 февраля 2023, 17:02 Жительница Ленинградской области погибла во время распития алкоголя

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Жительница Выборгского района Ленинградской погибла от ножевого ранения во время распития алкоголя. Об этом сообщило сетевое издание «Петроград».

Во вторник, 31 января, полицейские получили обращение о поножовщине. Прибыв на место, сотрудники органов обнаружили труп 23-летней девушки. В квартире находились ее сожители — 52-летний мужчина и 44-летняя женщина. Выяснилось, что в этот день они совместно распивали алкоголь.

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Сожителей погибшей девушки задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство», написали Nation News.