Криминал 09 марта 2023, 17:48 Жительница Кузнецка проникла в незапертую квартиру и украла кольцо и подвеску

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Жительницу Кузнецка, которая ранее уже имела проблемы с законом, ограбила квартиру. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Пензенской области.

Злоумышленница 1974 года рождения проникла в жилье через незапертую дверь. Из квартиры она похитила кольцо и подвеску. Награбленное злоумышленница продала неизвестному лицу на рынке.

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Подозреваемую поймали и возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Женщине грозит до шести лет заключения.

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