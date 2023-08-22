Криминал 22 августа 2023, 04:16 Жительница Кузбасса автомобилем сломала пополам неугодного мужа Shot: жена прокатила на капоте мужа и врезалась в другую машину в Междуреченске Pixabay

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Супруги в Междуреченске выясняли отношения, в результате чего мужчина оказался в реанимации, а женщина — в полиции. Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором жена автомобилем сломала пополам разозлившего ее супруга.

После ссоры женщина попыталась уехать на автомобиле, но муж ее не отпускал, зацепившись за капот. Водитель дал по газам и машина на скорости пролетела некоторое расстояние. На светофоре женщина врезалась в стоявшую иномарку.

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От удара мужчину выкинуло на проезжую часть, приехавшая скорая увезла пострадавшего в реанимацию. Женщину доставили в полицию.

В Тюмени местная жительница напала на супруга с ножом, ее задержала полиция. Ссора произошла во время распития спиртных напитков. Женщина признала вину, против нее возбудили уголовное дело.