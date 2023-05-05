Криминал 05 мая 2023, 19:17 Жительница Курской области предстанет перед судом за убийство 16-летней давности

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В Курской области перед судом предстанет женщина, которая обвиняется в жестоком убийстве 16-летней давности. Об этом сообщила «Курская правда».

По версии следствия, в 2017 году девушки выпивали алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Обвиняемая облила свою знакомую жидкостью для розжига печи и подожгла спичками, от полученных ожогов потерпевшая скончалась.

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Как сообщили «Народные новости», женщина призналась в совершении убийства после задержания.