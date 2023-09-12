Криминал 12 сентября 2023, 19:06 Жительница Курганской области заплатит 1,5 миллиона рублей за попытку подкупить полицейского

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В Курганской области вынесли приговор женщине-водителю, которая пыталась подкупить инспектора ГИБДД. Об том сообщил Ura.ru со ссылкой на систему ГАС «Правосудие».

В ноябре прошлого года женщину остановили сотрудники ГИБДД, она отказалась проходить медосвидетельствование и предложила взамен 200 тысяч рублей. Полицейские не согласились, женщину осудили за попытку дачи взятки. Она должна будет заплатить штраф в 1,5 миллиона рублей.

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