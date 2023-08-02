Криминал 02 августа 2023, 14:02 Жительница Курганской области скончалась в больнице после избиения мужем

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Жительница Курганской области, мать пятерых детей скончалась в больнице от многочисленных травм после побоев мужа. Об этом сообщило Ura.ru.

Во время застолья пара поссорилась, после чего мужчина избил жену. Пострадавшая несколько дней находилась дома в беспомощном состоянии, все это время супруг продолжал наносить ей побои.

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Отмечается, что вскоре женщина скончалась в одной из больниц Кургана, в отношении местного жителя возбудили уголовное дело.