Жительница Кубани прикончила своего сожителя ножом

Жительница станицы Динская прикончила своего 36-летнего сожителя. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственный отдел по Динскому району СКР по краю.

Злоумышленница и ее возлюбленный распивали алкоголь в частном доме на улице Широкой. В какой-то момент между ними развязалась ссора. Женщина схватила нож и нанесла оппоненту три удара ножом. Один из ударов пришелся в сердце. Осознав, что она совершила, подозреваемая вызвала скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда врачей. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.