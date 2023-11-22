Криминал 22 ноября 2023, 18:59 Жительница Кубани попалась с почти килограммом наркотиков в машине

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Жительницу Кореновска задержали за хранение почти килограмма наркотиков, которые нашли в ее машине. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Молодую девушку задержали на Двинской улице. В ее иномарке на переднем сиденье нашли рюкзак с мефедроном, а также садовую лопатку. Предположительно, она распространяла наркотики через закладки. В отношении задержанной возбудили уголовное дело.

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