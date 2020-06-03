Жительница Крыма три года получала пенсию за покойного отца

Мужчина имел высокую пенсию за выслугу лет. После его смерти дочь продолжала снимать деньги с карты, пока не закончился ее срок действия. Общая сумма составила 1,8 миллиона рублей.

Сейчас женщину обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее заместитель гендиректора — руководитель аппарата «Крымэнерго» и бывший первый заместитель гендиректора были задержаны по подозрению в мошенничестве. Задержанных подозревают во вступлении в преступный сговор для получения денег с потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия. Менеджеров поймали с поличным, когда они получали взятку в размере 300 тысяч рублей.

Также суд отправил под стражу генерала Следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам, которых обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, обвиняемые помогли перейти под домашний арест владельцу компании Optima Development Альберту Худояну.