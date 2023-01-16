Криминал 16 января 2023, 19:04 Жительница Кронштадта изрезала ножом возлюбленного из-за конфликта

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Охраник школы на улице Лебедева в Кронштадте обнаружил у входа окровавленного мужчину. Позже выяснилось, что пострадавшего изрезала возлюбленная. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обнаружив мужчину, охранник школы вызвал скорую помощь, а также обратился в полицию. Врачи госпитализировали постаревшего в тяжелом состоянии.

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В этот момент полицейские начали расследовать нападение. Под подозрение попала сожительница мужчины. Выяснилось, что 14 января пострадавший вместе с возлюбленной распивал алкоголь. Застолье закончилось ссорой.

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Во время задержания женщина оказывала сопротивление. Против нее завели два административных протокола. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.