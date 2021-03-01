Жительница Красноярска прописала в своей маленькой однушке почти 130 мигрантов

Жительница Красноярска фиктивно прописала на своих 18 «квадратах» почти 130 иностранцев. За это против женщины завели уголовное дело, сообщила прокуратура региона.

«Установлено, что местная жительница в период с января по июнь 2020 года фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей жилом помещении площадью 18 квадратных метров 129 иностранных граждан. Фактически жилье иностранцам не предоставлялось», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что прокуратура направила материалы проверки в СК. Следователи изучили их и завели дело по статье статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

На днях Минобрнауки предложило обязать рабочих мигрантов сдавать экзамен по русскому языку каждые три года. Сейчас их знания проверяют раз в пять лет. Согласно документу, который разработали в ведомстве, сертификат для получения разрешения на временное проживание в России будет действовать три года, а для получения вида на жительство бессрочный.