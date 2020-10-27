Жительница Красноярска продала своего сына за 25 тысяч рублей

По версии следствия, подозреваемая во время беременности через знакомых подыскала семью, которая хотела взять на воспитание младенца. Купить ребенка люди решили, чтобы не тратить время на усыновление. Женщина родила по паспорту предполагаемой будущей матери в апреле 2020 года.

После выписки она отдала сына покупателям в такси, а летом получила перевод на 25 тысяч рублей. Сейчас мальчика у его несостоявшихся родителей забрали и отправили в специализированный дом ребенка.

Уголовное дело возбудили по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Если вину подозреваемой докажут, она может отправиться за решетку на шесть лет.

Ранее в Москве задержали мать, которая хотела продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей.