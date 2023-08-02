Криминал 02 августа 2023, 17:35 Жительница Краснодарского края заказала избиение владелицы конкурирующего бизнеса

Читать 360tv в

В Первомайском владелица продуктового магазина заказала избиение конкурентки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина сначала пыталась запугать соперницу, но угрозы не подействовали. Тогда она подговорила трех своих подруг избить продавщицу конкурирующего магазина. В итоге женщина обратилась в больницу с сотрясением головного мозга и выбитым зубом. По факту драки начали проверку.

Авторы: