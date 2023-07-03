Криминал 03 июля 2023, 17:04 Жительница Краснодарского края предстанет перед судом за угрозы подорвать букмекерскую контору

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Суд рассмотрит дело жительницы города Крымска Краснодарского края, которая обвиняется в телефонном терроризме. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, женщина позвонила на номер 112 и стала угрожать подорвать здание букмекерской конторы, где ее супруг проигрывал крупные денежные суммы.

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Отмечается, что в настоящее время обвиняемая находится под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.