Криминал 18 января 2023, 13:45 Жительница Комсомольска-на-Амуре призналась в убийстве, которое совершила 30 лет назад

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В Комсомольске-на-Амуре вынесут приговор женщине, которая 30 лет назад совершила убийство. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на правоохранителей.

В 2022 году следователям удалось выйти на предполагаемого убийцу, причастному к смерти жителя города Свободный. Его нашли мертвым в квартире еще в 1992 году.

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Как рассказала подозреваемая в отделении полиции, убийство произошло после того, как мужчина начал склонять ее в близости. Будучи в те годы 19-летней девушкой, она схватила 16-килограммовую гирю и дважды ударила мужчину по голове. От полученных травм он скончался на месте.

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Уголовное дело будет рассмотрено в Свободненском городском суде. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.