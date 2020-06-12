Жительница коммуналки в Петербурге зарезала мужчину

ЧП произошло в шестикомнатной коммуналке на улице Глинки. По версии следствия, 10 июня, около 22:00, женщина ударила своего 50-летнего оппонента ножом. Медики зафиксировали у жертвы колото-резаное ранение живота.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемую задержали, она под подпиской о невыезде.