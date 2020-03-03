Жительница Коми прирезала бывшую соседку ради денег

По данным информагентства, в конце февраля женщина пришла в гости к своей бывшей соседке. Она намеревалась ограбить 78-летнюю пенсионерку, поскольку испытывала денежные затруднения.

«Дни.ру» рассказали, что злоумышленница зарезала пожилую женщину, но не нашла в квартире денег. Она похитила телефон погибшей и скрылась. Правоохранители задержали преступницу. Возбуждено уголовное дело.