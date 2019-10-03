Жительница Кемерова украла чужого младенца из роддома
Жительница Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области похитила младенца из родильного отделения городской больницы. Ей как-то нужно было скрыть обман перед мужем, которому рассказала о рождении ребенка. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на пресс-службу СК.
Когда мать новорожденного не увидела своего ребенка, она позвонила мужу и рассказала о краже. В это время мужчина уже подъезжал на машине к больнице. Рядом с роддомом он увидел женщину, которая несла завернутого в куртку ребенка. Отец отнял у нее сына, после чего злоумышленница сбежала.
Правоохранители установили личность похитительницы. Ей оказалась 41-летняя женщина. Стражи порядка задержали ее на автовокзале в Кемерове.
Оказалось, что несколько месяцев назад женщина соврала супругу о своей беременности и уехала в областной центр. Спустя время она позвонила мужу и рассказала о рождении сына.
Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.