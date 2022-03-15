Жительница Кемерова случайно убила своего партнера, защищаясь от него
Жительница Кемерова случайно убила своего партнера. Она неудачно оттолкнула мужчину, когда тот собирался ее ударить. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
По данным следствия, они находились в гостях у знакомых в том же общежитии, что жили сами. По дороге в свою комнату на площадке у лифта пара поругалась. Мужчина попытался ударить женщину. Та оттолкнула его, в результате мужчина упал и ударился головой о бетонный пол.
«Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины явилась черепно-мозговая травма», — рассказали в ведомстве.
Женщина сначала не хотела сознаваться в преступлении, но позже признала свою вину. Уголовное дело передано в суд.