Жительница Югры обвинила знакомого в изнасиловании из-за отказа купить ей еду

Жительница города Урай в ХМАО сообщила в полицию, что ее изнасиловал знакомый. Сделала она это в отместку за то, что он отказался купить ей еду. У мужчины было железное алиби, поэтому против изобретательной любительницы бесплатных продуктов завели уголовное дело за ложный донос.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по региону, пьяная жительница обратилась в полицию 9 декабря. Она рассказала, что накануне ночью ее якобы изнасиловал знакомый. Ее предупредили о том, что будет, если она врет. Женщина написала заявление следователю.

Сотрудники СК провели проверку и выяснили, что фигурировавший в заявлении мужчина во время предполагаемого изнасилования находился в другом месте. Никаких следов насилия на теле «пострадавшей» не нашли. Оказалось, что женщина придумала эту историю, чтобы отомстить за отказ купить ей продукты.

В СК завели дело по части второй статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления». Теперь жительнице Урая грозит три года лишения свободы.