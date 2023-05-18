Криминал 18 мая 2023, 17:30 Жительница ЯНАО зарезала сожителя, который ее избивал

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Жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО в попытке защититься от побоев зарезала своего сожителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные окружного следственного управления СКР.

Сожители поссорились на фоне того, что мужчина долгое время употреблял алкоголь. В результате мужчина начал избивать оппонентку кулаками в область головы и туловища. В попытке защититься она схватила нож и ударила им сожителя в живот. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

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Женщина активно помогала правоохранителям расследовать преступление. В результате суд приговорил ее к девяти месяцам исправительных работ.