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05 сентября 2022, 16:47

Жительница ЯНАО убила знакомого, чтобы защитить мужа

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Жительница ЯНАО подозревается в том, что убила знакомого, который находился у нее в гостях. Таким образом она пыталась защитить мужа. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, супруги выпивали в компании нескольких гостей. Один из них вышел на улицу с хозяином дома, где они разговаривали на повышенных тонах.

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Жена последнего решила, что супруг в опасности и ударила ножом гостя. Тот скончался от потери крови.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Убийства

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