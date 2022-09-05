Криминал 05 сентября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жительница ЯНАО убила знакомого, чтобы защитить мужа

Читать 360tv в

Жительница ЯНАО подозревается в том, что убила знакомого, который находился у нее в гостях. Таким образом она пыталась защитить мужа. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, супруги выпивали в компании нескольких гостей. Один из них вышел на улицу с хозяином дома, где они разговаривали на повышенных тонах.

Реклама

Жена последнего решила, что супруг в опасности и ударила ножом гостя. Тот скончался от потери крови.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

0 0 0 0 0 0