Криминал 21 ноября 2023, 19:43 Жительница ЯНАО перевела мошенникам более 5 миллионов рублей

Читать 360tv в

Жительница Лабытнанги стала жертвой мошенников и лишилась 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

Сначала женщине пришло смс с номера ее начальника о том, что ей сейчас позвонит сотрудник ФСБ и что ей нужно с ним сотрудничать. Потом действительно раздался следующий звонок якобы от сотрудника спецслужб. Тот сказал, что на женщину взяли кредит.

Реклама

Женщина взяла в кредит более пяти миллионов и перевела эти деньги на «безопасные счета». Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

Авторы: