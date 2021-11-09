Жительница ЯНАО насмерть придавила ребенка во сне
СУ СКР: жительницу ЯНАО будут судить за смерть новорожденного
Жительница ЯНАО насмерть придавила во сне новорожденную дочку. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
Уточняется, что женщина была пьяна. Она легла спать вместе с ребенком и во сне случайно придавила его своим телом.
«В Шурышкарском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности малолетней дочери», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело уже направили в суд.