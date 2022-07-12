facebook_pixel
    12 июля 2022, 20:24

    Жительница ЯНАО накачала подростка наркотиками

    Арина Бобкова

    Жительница Муравленко два раза дала несовершеннолетнему парню наркотические вещества. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СКР по ЯНАО.

    Злоумышленица употребляла наркотические вещества в присутствии несовершеннолетнего молодого человека. Женщина знала о том, что ранее подросток никогда не пробовал вещества. Она уговорила его принять наркотики. Подобные действия подозреваемая совершила дважды — в 2021 и 2022 годах. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних».