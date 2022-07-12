Жительница ЯНАО накачала подростка наркотиками

Жительница Муравленко два раза дала несовершеннолетнему парню наркотические вещества. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СКР по ЯНАО.

Злоумышленица употребляла наркотические вещества в присутствии несовершеннолетнего молодого человека. Женщина знала о том, что ранее подросток никогда не пробовал вещества. Она уговорила его принять наркотики. Подобные действия подозреваемая совершила дважды — в 2021 и 2022 годах. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних».