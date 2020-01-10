Жительница Ялты изрезала дядю ножом по «просьбе» покойного отца
В сообщении пресс-службы МВД региона сказано, что мужчина получил несколько проникающих ранений живота. О его теперешнем состоянии не сообщается.
«Девушка взяла на кухне нож и нанесла им несколько ударов в живот своему родственнику. Поступок она пояснила тем, что во сне покойный отец попросил ее совершить преступление. Девушка дала признательные показания и в настоящий момент госпитализирована», — сообщили в полиции.
Стражи правопорядка уточнили, что инцидент произошел на Рождество. Девушка уже состоит на психиатрическом учете и была госпитализирована в профильное учреждение. Если экспертиза покажет, что в момент преступления ялтинка себя не контролировала, ее будут лечить в психлечебнице. В противном случае, ее могут лишить свободы на срок до десяти лет.
Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Преступник, убивший ребенка в детском саду Нарьян-Мара в начале ноября прошлого года, утверждал, что зарезать мальчика ему приказали «голоса в голове».