Жительница Якутии на два дня бросила детей одних и ушла пить
Жительница Якутии оставила своих четверых детей одних без еды и воды на два дня и ушла в гости пить. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
По данным портала «Русская планета», суд приговорил ее к 148 часам обязательных работ. Также женщину ограничили в родительских правах.
Детей нашли социальные работники. К этому моменту у них закончилась вся еда в доме. Самому младшему ребенку было девять месяцев, а старшей девочке — семь лет.
Женщину обвинили по статье «Оставление несовершеннолетних в опасности». Дети сейчас находятся у временного опекуна.